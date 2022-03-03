Російська авіація розбомбила ТЕЦ та залізничний вокзал в Охтирці
Унаслідок обстрілу авіацією РФ міста Охтирки, що на Сумщині, зруйновано ТЕЦ та ЖД вокзал. Обстріляні також житлові квартали
Про це повідомив голова облдержадміністрації Дмитро Живицький, передає Еспресо.TV.
"Охтирка. Російська авіація обстрілює мирне українське місто. Бомба потрапила в ТЕЦ. Обстріляні житлові квартали", - повідомив він.
- Нагадаємо, росіяни обстріляли блокпост українських військових та почали застосовувати зброю проти мирних жителів в Енергодарі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе