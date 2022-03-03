Росіяни обстріляли блокпост українських військових та почали застосовувати зброю проти мирних жителів в Енергодарі
Російські військові сьогодні, 3 березня, обстріляли блокпост українських військових та почали застосовувати зброю проти мирних жителів
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення", – йдеться в повідомленні.
Міський голова просить мешканців негайно заховатись в укриття чи залишитись вдома. Тим, хто залишається вдома, наполегливо рекомендує відійти від вікон та не користуватися ліфтами.
Трохи згодом мер міста також повідомив, що близько 100 одиниць російської броньованої техніки увійшли в Енергодар. Окупантам РФ чинить спротив мирне населення.
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