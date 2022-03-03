Росіяни обстріляли блокпост українських військових та почали застосовувати зброю проти мирних жителів в Енергодарі

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.



"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення", – йдеться в повідомленні.



Міський голова просить мешканців негайно заховатись в укриття чи залишитись вдома. Тим, хто залишається вдома, наполегливо рекомендує відійти від вікон та не користуватися ліфтами.



Трохи згодом мер міста також повідомив, що близько 100 одиниць російської броньованої техніки увійшли в Енергодар. Окупантам РФ чинить спротив мирне населення.







Крім того, за його словами, на блокпосту зараз триває бій.



"Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", - наголосив Дмитро Орлов.

Крім того, за його словами, на блокпосту зараз триває бій."Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", - наголосив Дмитро Орлов.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти обстріляли Василівську лікарню, загинуло троє людей.

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Також повідомляли, що росіяни почали мінувати Херсон, людей просять повідомляти поліцію про "розтяжки".

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