На Запоріжжі окупанти обстріляли Василівську лікарню, загинуло троє людей

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"1 та 2 березня окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Чотири людини отримали тяжкі поранення, троє загинули від отриманих поранень", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджені приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.

Зараз є проблеми з водою, електрикою та опаленням.



