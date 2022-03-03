На Запоріжжі окупанти обстріляли Василівську лікарню, загинуло троє людей
РФ обстріляла лікарню у Василівці Запорізької області
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація."1 та 2 березня окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Чотири людини отримали тяжкі поранення, троє загинули від отриманих поранень", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджені приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.
Зараз є проблеми з водою, електрикою та опаленням.
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