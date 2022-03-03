Росія нанесла авіаудари по школах та цивільних будинках у Чернігові, з-під завалів дістали тіла 22 людей

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.



"Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. За інформацією ДСНС, попередньо 9 загиблих та 4 травмованих", - написав він.



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"Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні ДСНС.







