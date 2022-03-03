Росіяни почали мінувати Херсон, людей просять повідомляти поліцію про "розтяжки"

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.



"Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія", - йдеться у повідомленні.



Він додав, що невідомо, де ще є такі мінування.



"Просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою. Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям", - написав Лагута.

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