Росіяни почали мінувати Херсон, людей просять повідомляти поліцію про "розтяжки"
Російська армія почала мінування в Херсоні
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.
"Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що невідомо, де ще є такі мінування.
"Просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою. Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям", - написав Лагута.
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