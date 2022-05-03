Мінометний обстріл Сумщини відбувався з території Росії, – Держприкордонслужба
Мінометні обстріли прикордонної території Сумщини 3 травня відбулися з боку російського населеного пункту Локоть
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету. Внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", – зазначають прикордонники.
- 3 травня по обіді голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про мінометні обстріли області.
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