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Головна війна з Росією Мінометний обстріл Сумщини відбувався з території Росії, – Держприкордонслужба

Мінометний обстріл Сумщини відбувався з території Росії, – Держприкордонслужба

3 травня, 2022 вiвторок
17:59
війна з Росією обстріл з міномета

Мінометні обстріли прикордонної території Сумщини 3 травня відбулися з боку російського населеного пункту Локоть

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету. Внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", – зазначають прикордонники.

  • 3 травня по обіді голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про мінометні обстріли області.
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Сумщина
мінометний обстріл
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