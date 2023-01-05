Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Майже 40% українців вимагають обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій, - лідерка руху "Чесно" Думанська
Ексклюзив

Майже 40% українців вимагають обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій, - лідерка руху "Чесно" Думанська

5 січня, 2023 четвер
13:30
Суспільство ОПЗЖ

Віта Думанська, лідерка руху "Чесно", зазначила, що лише 3% українців готові дати шанс цим депутатам досидіти до кінця каденції, а решта людей вимагають дострокового позбавлення мандатів, люстрації, обмеження повноважень

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я не розумію, як можуть проросійські депутати мати керівні посади в українському парламенті. Тобто, якби політика влади була послідовною, і поки ми напрацьовуємо механізм закону щодо позбавлення мандатів цих депутатів, то мала б використати ті інструменти, які дозволяють обмежити вплив на українську політику проросійських сил. Буквально вчора, 4 січня, "Чесно" опублікував результати національного опитування, згідно з яким лише 3% українців готові дати шанс цим депутатам досидіти до кінця каденції, а решта ж вимагають дострокового позбавлення мандатів, люстрації. Майже 40% українців вимагають активних дій з боку влади у вигляді обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій. І на це є високий суспільний запит, але український парламент за 10 місяців війни з цим не працює", - прокоментувала лідерка руху "Чесно".



Віта Думанська зауважила, що звернення, яке ініціювала частина фракції "Слуга Народу", направлене на те, щоб підштовхнути парламент до розгляду питання про позбавлення мандатів депутатів проросійських партій.

  • Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
  • У листопаді українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді.
  • 4 січня за даними руху "Чесно" стало відомо, що близько 70 народних депутатів не підписали звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.




 

Відео
Україна
Верховна Рада
політика
війна з Росією
колаборанти
Слуга народу
ОПЗЖ
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
4 січня, 2023 середа
Конфлікт між Шойгу та Пригожиним зайшов далеко, що не дозволяє вагнерівцям виконувати бойові дії. Колонка Сергія Згурця
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
4 січня, 2023 середа
Церква має визначати, хто може називатися православним
4 січня, 2023 середа
У Росії партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська, - українська розвідка
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.56
    Продаж 42.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 січня
15:01
Німеччина Україна
"Ми досягли меж своїх можливостей": у Німеччині заявили про досягнення ліміту щодо прийому українських біженців
14:57
Ворожа військова техніка в Маріуполі
Окупанти посилюють протиповітряну оборону навколо Маріуполя, - Андрющенко
14:56
Ексклюзив
Окупанти зосередили нові удари вже не на Бахмуті, а на Соледарі, - військовий аналітик Гетьман
14:55
Херсонщина
На Херсонщині у Бериславі російський снаряд убив родину
14:52
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вперше відмовився від підсумкових щорічних виступів через проблеми зі зовнішністю, тому лікарі заховали його не на один тиждень, - ексголова СБУ Наливайченко
14:34
Королева Данії Маргрете II
Королева Данії відмовилась від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через росіянку в журі, - ЗМІ
14:30
За два тижні з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювалася всього одна людина, - голова ОВА
14:28
Бундестаг
Глава оборонного комітету Бундестагу заявила про необхідність передати Україні БМП Marder
14:25
McDonald's
McDonald's виходить з ринку Казахстану через обмеження в постачанні російського м'яса
14:20
Аmazon
Amazon звільнить рекордну кількість людей за всю історію компанії - понад 18 тисяч
14:17
"Зерновий коридор": У Босфорі внаслідок гальмування російської інспекції утворилася черга з понад сотні суден
14:05
Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври
Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі
14:02
OPINION
Валерій Пекар
Не з'їхати з глузду. Пункт перший у плані на 2023 рік
13:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили "три найважливіші моменти"
13:58
Оновлено
Обстріл пожежної частини в Херсоні 5 січня
Росіяни атакували центр Херсона, є загиблий
13:57
Окупанти обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє людей загинули, троє поранені
13:45
Молдова
У Молдові повідомили про хвилю кібератак на держустанови
13:45
У Петербурзі горить 400 кв. м заводу "Білорусь МТЗ", є загиблі
13:37
Хотів "відмазати" підлеглого від тюрми за $35 тис. СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
13:07
У Білорусі затримали священника через молитву за українських воїнів
13:04
без світла, свічка блекаут
За минулу добу російські окупанти убили в Україні 5 мирних жителів, ще 8 поранили
13:04
Коронавірус діти
ЄС рекомендує державам-членам вимагати від мандрівників із Китаю тести на коронавірус
12:56
Єнс Столтенберг
НАТО не бачить ознак того, що Путін змінив свої плани й цілі щодо України, – Столтенберг
12:55
Ексклюзив
пенсія
"Це фінансова піраміда, яка рухне": ексміністр соцполітики Рева про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему
12:45
Обстріл цивільного автомобіля на житомирській трасі в березні 2022 року
Обстріл Житомирської траси: правоохоронці ідентифікували військових РФ, через яких у березні 2022 року загинули 13 людей
12:17
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган подзвонив Путіну: закликав припинити вогонь в Україні та розпочати переговори
12:15
Ексклюзив
путлер шойгу
Рано чи пізно Пригожин та Шойгу зжеруть один одного, - військовий експерт Черник
12:14
Михайло Федоров
Михайло Федоров став новатором року за версією Future of Government Awards
12:08
Верховна Рада
"Батьківщина" та "Слуга Народу" відповіли на закиди в небажанні позбавляти мандатів нардепів від ОПЗЖ
12:04
OPINION
Антон Швець
Розгром у Макіївці: російська мобілізація без мобілізації
11:53
Андрій Єрмак
Єрмак поговорив з Салліваном: обговорили зусилля щодо енергобезпеки України
11:29
Розвіддані та аналіз ситуації. У розвідці сказали, на чому базуються прогнози Буданова
11:26
Електроенергія
Дефіцит в енергосистемі продовжує зростати, ситуацію ускладнюють погода і нові обстріли на Сході, – Укренерго
11:25
У США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини
11:21
Обстріл Херсонщини 5 січня
Ранком окупанти обстріляли Чорнобаївку й Комишани: під вогнем опинилися будинки, лінії електропередачі та газопровід
11:06
Кримський міст
На Кримському мосту досі тривають ремонтні роботи після вибуху в жовтні, - OSINT-аналітик
11:04
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У Енергоатомі сумніваються, що МАГАТЕ зможе взяти під контроль Запорізьку АЕС, найімовірніший сценарій – повернення військовим шляхом
10:53
окупанти, орки
Росіяни обмежили виїзд з тимчасово окупованих Бердянська й Мелітополя, - ЦНС
10:40
БПЛА, дрон, безпілотник
На Харківщині прикордонники знищили дрон російських окупантів з написом "Вертолёт"
10:36
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Окупанти вже спланували наступну хвилю наступу, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV