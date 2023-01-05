Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Я не розумію, як можуть проросійські депутати мати керівні посади в українському парламенті. Тобто, якби політика влади була послідовною, і поки ми напрацьовуємо механізм закону щодо позбавлення мандатів цих депутатів, то мала б використати ті інструменти, які дозволяють обмежити вплив на українську політику проросійських сил. Буквально вчора, 4 січня, "Чесно" опублікував результати національного опитування, згідно з яким лише 3% українців готові дати шанс цим депутатам досидіти до кінця каденції, а решта ж вимагають дострокового позбавлення мандатів, люстрації. Майже 40% українців вимагають активних дій з боку влади у вигляді обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій. І на це є високий суспільний запит, але український парламент за 10 місяців війни з цим не працює", - прокоментувала лідерка руху "Чесно".





Віта Думанська зауважила, що звернення, яке ініціювала частина фракції "Слуга Народу", направлене на те, щоб підштовхнути парламент до розгляду питання про позбавлення мандатів депутатів проросійських партій.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.

У листопаді українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді.

4 січня за даними руху "Чесно" стало відомо, що близько 70 народних депутатів не підписали звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ

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