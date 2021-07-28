Майже 65 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, - Міносвіти

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.



Загалом їх отримали 64 тис. 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування). Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення.



Зазначається, що в електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет - навпроти відповідної заяви статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".



Для зарахування на бюджет такі вступники мають подати до 18:00 2 серпня оригінали документів до університетів. Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.



"Не пізніше ніж 19 серпня здійснюватиметься переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення і на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти", - йдеться в повідомленні.



У тих абітурієнтів, які не отримають ніякої рекомендації на бюджет 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Всі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.



Терміни прийому оригіналів документів на контракт визначає сам виш, але не пізніше ніж 30 вересня.

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