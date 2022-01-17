Майже 90 років позбавлення волі на п'ятьох громадян України: у Росії за сфабрикованими справами можуть засудити кримських татар, - Денісова

Про це повідомила Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини.



"Майже 90 років позбавлення волі на п’ятьох громадян України! У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону російський державний обвинувач на фінальній стадії судового процесу просить суд ув'язнити учасників так званої другої сімферопольської групи від 16 до 18,5 років в межах кримінальної справи за статтями 205.5 (організація діяльності терористичної організації) та 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади)", - написала Денісова.



За даними уповноваженої, основні докази сторони обвинувачення - це свідчення так званих таємних свідків. Ці люди відомі лише співробітникам ФСБ, що займалися розслідуванням злочину, та суддям, які розглядають цю кримінальну справу.



"Російська прокуратура за сфабрикованою справою вимагає засудити українських громадян до тривалих термінів покарання в колонії суворого режиму: журналіста Ремзі Бекірова - 18 років, правозахисника Різі Ізетова - 18,5 років, активістів Шабана Умерова - 18,5 років, Раіма Айвазова - 18 років і 3 місяці, Фархода Базарова - 16 років", - повідомила Денісова.



Крім того, для всіх незаконно обвинувачених українських громадян російський прокурор запросив, щоб після звільнення їх утримували від одного до півтора року у колонії суворого режиму.



Жоден із п'яти політв'язнів не визнав своєї вини.



На 18 та 19 січня у суді заплановані дебати адвокатів, і останнє слово матимуть підсудні. Остаточне рішення у справі винесуть наприкінці січня 2022 року.



"У разі ухвалення незаконного судового рішення, 12 неповнолітніх дітей кримських татар залишаться без годувальників", - зазначила Денісова.



Уповноважена з прав людини наголосила, що Російська Федерація подібними судилищами над українськими політв'язнями порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини.



"Закликаю міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", - наголосила Денісова.