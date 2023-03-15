Ну що друзі, я Вас вітаю……

Це робиться гарно завернуто через концепцію Міністерство оборони, посилаючись на НАТО. Між першим та другим читанням законопроєкту 4210 запхнули ось такий "гарний" диктатурний" список норм:

міністр оборони наділений повноваженнями щодо затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України;

міністр оборони подає Президенту України кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних Силах або їх звільнення;

підвищення ролі Верховної Ради України у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в ЗСУ;

визначення механізмів, які заборонятимуть військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань, а також їх участь у політичній діяльності відповідно до конституційних прав та меж військової служби;

визначення механізмів, які заборонятимуть чинним військовослужбовцям балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді України;

військовослужбовцям балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді України; повноваження військових керівників включали тільки можливість дорадчої допомоги керівним органам прийняття рішення, таким як РНБО, а не здійснення функцій членів з повноцінним правом голосу, оскільки це перетворює їх на безпосередніх учасників процесу формування політики;

скасування специфікації повноважень, відповідальності Генерального штабу Збройних Сил України протягом усього процесу планування оборони та управління ресурсами, а натомість визначати ці повноваження та обовʼязки за допомогою директив, що видаватимуться Міноборони.

Це порушення конституційних прав, якщо, згідно з чинним законодавством, в нас військовослужбовці й так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам, то зараз це ще більш поглиблюється

Тут все "збалансовано".

Найголовніше, це порушення конституційних прав, якщо, згідно з чинним законодавством, в нас військовослужбовці й так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам, то зараз це ще більш поглиблюється.

Прямо забороняється участь у виборах та висловлення публічно своєї думки стосовно внутрішньополітичних процесів.

Щоб Рада все ж прийняла Закон, тут їй дозволяється затверджувати кандидатури військових керівників саме через раду, ніби вона в процесі.

Тепер (увага!) подає цих керівників не Головнокомандувач, яким зараз є Залужний, а міністр оборони, саме президенту. (Зараз це робить Головнокомандувач). І так, щоб ви розуміли, не Головнокомандувач формує собі команду, а міністр оборони йому формує команду, за погодженням з президентом та ВРУ. Міністр цивільний, президент цивільний, Верховна рада цивільна, призначають військовому керівнику військову команду.

Друзі, ми вже майже в диктатурі…

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Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

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