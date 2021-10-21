"Майже літні відчуття": синоптик Наталка Діденко попередила про тепло і поривчастий вітер

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"П'ятниця в Україні буде дуже теплою", - зауважила вона.

Стовпчики термометрів досягнуть +14°C…+20°C.

Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України - там завтра очікується +10°C…+16°C.

Проте загалом відчуття будуть майже літні.

Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України.

Опади якісь суттєві - навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ.

У Києві 22 жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16°C…+17°C.

Проте західний вітер буде сильним, поривчастим. Дощі малоймовірні.

"У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей 23 жовтня ще побуде тепла погода", - зазначила пані Діденко.

А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5°C…+11°C.

Увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.

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