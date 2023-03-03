Майже половина тимчасово окупованого Севастополя залишилася без світла
Ввечері 3 березня у тимчасово окупованому Севастополі стались масові проблеми з електроенергією
Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".
Станом на вечір 3 березня майже половина жителів тимчасово окупованого Севастополя залишилась без електроенергії.
Окупаційна влада заявила, що у високовольтних електричних мережах Севастопольенерго відбувся "стрибок напруги". Фахівці вже ведуть роботи по відновленню електроенергії.
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