Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Станом на вечір 3 березня майже половина жителів тимчасово окупованого Севастополя залишилась без електроенергії.

Окупаційна влада заявила, що у високовольтних електричних мережах Севастопольенерго відбувся "стрибок напруги". Фахівці вже ведуть роботи по відновленню електроенергії.

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