Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер Ізюмського батальйону тероборони Юрій Корсунов.

"Достатня кількість була колаборантів. Я спілкувався з представниками Пенсійного фонду і виявилось, що майже повним складом представники держустанови перейшли на бік ворога. Коли постало питання, щодо відновлення системи - оформлювати та виплачувати пенсії нашим громадянам нікому. Знайшли резерви - з інших районів підтягуються спеціалісти, щоб налагодити цей процес", - розповів він.

Корсунов зазначив, що за пів року велика кількість в минулому представників державних установ перейшли на бік ворога, зараз вони ховаються, їх активно шукають.