Майже повний склад Пенсійного фонду в Ізюмі перейшов на бік росіян, - офіцер ТрО Корсунов
Майже всі представники Пенсійного фонду в Ізюмі Харківської області почали співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією
Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер Ізюмського батальйону тероборони Юрій Корсунов.
"Достатня кількість була колаборантів. Я спілкувався з представниками Пенсійного фонду і виявилось, що майже повним складом представники держустанови перейшли на бік ворога. Коли постало питання, щодо відновлення системи - оформлювати та виплачувати пенсії нашим громадянам нікому. Знайшли резерви - з інших районів підтягуються спеціалісти, щоб налагодити цей процес", - розповів він.
Корсунов зазначив, що за пів року велика кількість в минулому представників державних установ перейшли на бік ворога, зараз вони ховаються, їх активно шукають.
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