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Майже тисяча українських шкіл уже має в укриттях Wi-Fi

26 серпня, 2022 п'ятниця
06:55
Суспільство Wi-Fi

Уже 962 закладів освіти мають підключення Wi-Fi в укриттях і ще понад чотири тисячі подали заявки

Про це інформує в телеграмі віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"4032 школи подали заявки на участь у програмі "Wi-Fi в укриттях". 962 заклади освіти вже мають інтернет в укриттях, інші - отримають його вже невдовзі", - написав Федоров.

Міністр закликав освітян приєднуватися до програми та заповнювати онлайн-форму для отримання обладнання для Wi-Fi. 

Також представники телеком-бізнес також можуть подати заяву на обслуговування закладу освіти.

Відстежувати заявки та підключення онлайн можна на дашборді.

Нагадаємо, що МОН і Мінцифри запустили проєкт із забезпечення інтернетом укриттів у навчальних закладах 4 серпня.

  • 7 червня заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.
  • 28 липня в Офісі президента зазначили, що для очного навчання дітей у школі або в 10-хвилинній доступності від закладу має бути обладнане укриття.

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Економіка
Україна
освіта
Наука
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