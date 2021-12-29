Майже всі обленерго штрафують за порушення термінів виконання робіт, коли люди сидять без світла, - членикиня Нацкомісії

Про це вона заявила в ефірі "Energo Live" на Еспресо.TV.



"У кожного обленерго є планові ремонтні роботи, якісь поточні і планові роботи інвестиційні. На жаль, часто складається так, що обленерго через тендерні процедури, через те, що вони довго укладають договори, всі оці капітальні роботи - реконструкцію підстанцій, заміну лінії електропередач відкладають на кінець року", - сказала Бабій.



За її словами, основна частина капітальних ремонтів відкладаються на кінець року.



"Те, що відбулось на Київщині 2-3 тижні тому, там ще додались погодні умови. Було обледеніння деяких ліній електропередач і на ремонтні роботи наклались аварійні роботи. Тому в деяких селах Київщини була відсутня електроенергія", - заявила представниця регулятора.



Вона додала, що регулятор моніторить перерви у електропостачанні.



"Слідкуємо за усіма обленерго і за результатам кожного кварталу надаємо інформацію про порушення графіку. Минулого року майже всі обленерго за порушення термінів виконання робіт, вони були оштрафовані. Максимальний штраф за системні порушення 1 млн 700 тис. грн", - підсумувала Бабій.

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