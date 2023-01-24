Мбаппе вперше у кар'єрі забив 5 голів у одному матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мбаппе забивав голи на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й та 79-й хвилинах. Крім того, француз віддав результативну передачу на Неймара. ПСЖ переміг представника шостого дивізіону з рахунком 7:0 та вийшов до 1/8 фіналу.

Мбаппе забив 5 голів у одному матчі вперше в кар'єрі. він також став першим футболістом ПСЖ, якому вдалося таке досягнення.

Загалом 24-річний форвард провів за клуб з Парижу в нинішньому сезоні 24 матчі, забив 25 голів та віддав 6 результативних передач.

9 січня Кіліан Мбаппе розкритикував президента федерації футболу країни Ноеля Ле Гре через зневажливе ставлення до Зінедіна Зідана.

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