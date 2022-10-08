McDonald’s відновить роботу ще двох закладів у Києві
Мережа закладів харчування McDonald’s відкриває в Києві ще два ресторани для відвідувачів
Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в інстаграмі.
"Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену Фрі або замовляйте доставку з Glovo", - ідеться в повідомлені.
Ресторани відкриються за адресами :вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
Усі ресторани, що наразі працюють у Києві, відкриті для відвідувачів. Також працює мак-драйв і доставка Glovo.
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