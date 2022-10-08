Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в інстаграмі.

"Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену Фрі або замовляйте доставку з Glovo", - ідеться в повідомлені.

Ресторани відкриються за адресами :вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").

Усі ресторани, що наразі працюють у Києві, відкриті для відвідувачів. Також працює мак-драйв і доставка Glovo.

20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.

6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.