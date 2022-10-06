У McDonald’s пояснили затримку у відкритті ресторанів в Україні

Про це повідомляє Forbes з посиланням на CEO McDonald’s на ринках України, Чехії та Словаччини Юлію Бадрітдінову.

Викликом для McDonald’s стала адаптація роботи до нових реалій.

"Є поширений міф, це завжди у мене запитують, що напевно найважче було відновити управління ланцюжків постачань. Всі думають, що ланцюги постачання були розірвані. Це основний момент, але найважливіше – це люди", – каже Бадрітдінова.

До відкриття ресторанів компанія почала навчати працівників до роботи під час війни.

"Це ніби такий change management, але в іншій ситуації. Працівників потрібно було перенавчити, їх потрібно було підготувати з точки зору комунікації. Як і в кожному рітейл-бізнесі, так і в нас є відтік кадрів, і постійно люди змінюються, але коли люди не працювали, їм потрібно було поновити знання та свій психологічний стан. Це складно зробити, коли позаду величезні черги з курʼєрів, відвідувачів та шалений темп", – розповіла Бадрітдінова.

Крім того, затримало відкриття налаштування ефективної роботи між командами з різних ресторанів, і міст. Адже у кожному з ресторанів McDonald’s, зазвичай, працює понад сотня людей.

Нині заклади харчування McDonald’s для відвідувачів працюють лише у Києві.

Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення РФ. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки.

8 березня McDonald’s тимчасово закрив усі свої 850 закладів у Росії.

16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.

19 травня McDonald’s уклав угоду про продаж​ своїх російських​ активів ​партнеру-​франчайзі мережі – ​російському ​бізнесмену Олександру Говору.

Невідомі у Пензі розбили вікна місцевого "Макдональдса" та розмалювали двері символікою російських окупантів.

12 червня у Росії на зміну McDonald's відкрили мережу ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".

23 червня стало відомо, що ресторани McDonald’s в Україні могли почати відкривати із серпня. Це залежало від узгодження питань безпеки. Під час повітряних тривог McDonald’s працювати не буде. Зі 107 ресторанів McDonald’s в Україні постраждали 9. Їх планують ремонтувати.

19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні.

Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.

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