English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У McDonald’s пояснили затримку у відкритті ресторанів в Україні

У McDonald’s пояснили затримку у відкритті ресторанів в Україні

6 жовтня, 2022 четвер
18:17
Суспільство McDonald’s Київ

Завданням команди McDonald’s було не лише відкрити перші ресторани для споживачів, а й забезпечити звичну якість в умовах війни

Про це повідомляє Forbes з посиланням на CEO McDonald’s на ринках України, Чехії та Словаччини Юлію Бадрітдінову.

Викликом для McDonald’s стала адаптація роботи до нових реалій.

"Є поширений міф, це завжди у мене запитують, що напевно найважче було відновити управління ланцюжків постачань. Всі думають, що ланцюги постачання були розірвані. Це основний момент, але найважливіше – це люди", – каже Бадрітдінова.

До відкриття ресторанів компанія почала навчати працівників до роботи під час війни.

"Це ніби такий change management, але в іншій ситуації. Працівників потрібно було перенавчити, їх потрібно було підготувати з точки зору комунікації. Як і в кожному рітейл-бізнесі, так і в нас є відтік кадрів, і постійно люди змінюються, але коли люди не працювали, їм потрібно було поновити знання та свій психологічний стан. Це складно зробити, коли позаду величезні черги з курʼєрів, відвідувачів та шалений темп", – розповіла Бадрітдінова.

Крім того, затримало відкриття налаштування ефективної роботи між командами з різних ресторанів, і міст. Адже у кожному з ресторанів McDonald’s, зазвичай, працює понад сотня людей.

Нині заклади харчування McDonald’s для відвідувачів працюють лише у Києві.

Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення РФ. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки. 

  • 8 березня McDonald’s тимчасово закрив усі свої 850 закладів у Росії.
  • 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку. 
  • 19 травня McDonald’s уклав угоду про продаж​ своїх російських​ активів ​партнеру-​франчайзі мережі – ​російському ​бізнесмену Олександру Говору.
  • Невідомі у Пензі розбили вікна місцевого "Макдональдса" та розмалювали двері символікою російських окупантів.
  • 12 червня у Росії на зміну McDonald's відкрили мережу ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".
  • 23 червня стало відомо, що ресторани McDonald’s в Україні могли почати відкривати із серпня. Це залежало від узгодження питань безпеки. Під час повітряних тривог McDonald’s працювати не буде. Зі 107 ресторанів McDonald’s в Україні постраждали 9. Їх планують ремонтувати.
  • 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні.
  • Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
5 жовтня, 2022 середа
МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України
4 жовтня, 2022 вiвторок
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
винищувач
5 жовтня, 2022 середа
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.15
    Купівля 40.15
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 39.06
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
18:55
кордон, Естонія
Допитували, погрожували тортурами: Лубінець повідомив міжнародні організації про зникнення українців на кордоні РФ із Естонією
18:50
ЗСУ
ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині, - Гайдай
18:50
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
18:41
Ексклюзив
Сергій Кривонос
У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос
18:37
Військові облігації
За три дні у Дії українці придбали військові облігації на 25 млн грн
18:27
Оновлено
Кирило Шевченко
Верховна Рада звільнила голову НБУ Кирила Шевченка
18:13
Олег Газманов
Колаборанти, співаки, ідеолог та очільниця ЦВК РФ: Стало відомо, хто потрапив у новий пакет санкцій ЄС проти Росії
18:12
Посилка
Надсилати посилки з Польщі до України стало дешевше: Poczta Polska знизила тарифи
18:00
мобілізовані
Міноборони очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян в Україну, - Резніков
17:58
Північний потік газ
Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"
17:48
Нація футболу
"Нація футболу": у прокат виходить стрічка про становлення української збірної
17:35
Володимир Кара-Мурза
Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу звинуватили в держзраді
17:28
OPINION
Ерік Найман
Триває неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти
17:27
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах
17:27
Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб - ще один крок для спрощення комунікації бізнесу з державою
Іноземці можуть віддалено відкривати бізнес в Україні і платити тут податки: прийняли закон про е-резидентство
17:24
Porsche став найдорожчим автовиробником Європи
17:02
Міністерство фінансів
Держава зможе викуповувати системні банки за 1 гривню: ВРУ ухвалила закон
16:59
Нідерланди_ прапор
Суд Нідерландів ухвалив привести центри приймання шукачів притулку до стандартів ЄС, - Reuters
16:51
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
У Празі почався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ, - журналіст Радіо Свобода Хотин
16:34
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко заборонив підвищення цін в Білорусі
16:34
Ексклюзив
Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих
16:17
Резніков: термін дії російського ядерного потенціалу завершився у 1997 році
16:10
Зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану
Пашинян і Алієв зустрілися вперше після відновлення карабаського конфлікту
16:00
Ізраїль
Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин
16:00
Ганна Маляр
Питали, як здатись у полон: росіяни понад 2 тис. разів подзвонили у проєкт "Хочу жити" у перші тижні його роботи
15:57
на фото: Еммануель Макрон
Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні, - BFMTV
15:44
Херсонська область
ЗСУ у жовтні звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів, - Генштаб
15:23
ПВК
Був у Ізюмі, Сватовому та на Лиманщині. Білорусу, який найманцем воював на боці РФ, повідомили про підозру
15:23
евакуація
Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового
15:18
Франція
Французам платитимуть €150 в місяць за приймання біженців з України
15:15
мобілізація рф
У тимчасово окупованому Севастополі РФ мобілізовує водіїв швидких і трактористів, - розвідка
15:06
На фото: Карл Лагерфельд та Джаред Лето
Джаред Лето зіграє Карла Лагерфельда у фільмі про відомого модельєра
15:02
США та Україна
США анонсували фінансову допомогу розміром 55 млн доларів для України для підготовки до зими
14:59
Наталка Діденко
Сонячна погода та ранкові тумани: синоптик Наталка Діденко про погоду 7 жовтня
14:47
Матвієнко
У Росії заходилися шукати "домовленості" і запросили парламент України на переговори
14:46
Ексклюзив
Боєць "Азова" Орест
У полоні залишаються понад 700 азовців, - начальник штабу полку "Азов"
14:45
санкції проти Росії
Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ: що в нього входить
14:38
Ексклюзив
Доля російських військ в Херсоні вирішена, - військовий експерт Притула
14:37
На фото: постер з лауреаткою Нобелівської премії з літератури
Розриває колективні обмеження особистої пам’яті: оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури
14:32
Розпочався продаж ексклюзивних браслетів в пам'ять про "Азовсталь", гроші підуть на потреби ЗСУ
"Символ незламності": гроші від продажу браслетів з останньої партії сталі заводу "Азовсталь" підуть на потреби ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV