Невідомі розбили вікна "Макдональдсу" у центрі Пензи - ЗМІ

Про це повідомив та оприлюднив відео російський телеграм-канал "ЧТД".

"У центрі Пензи розтрощили "Макдональдс". Невідомі вибили вікна і розмалювали двері буквами Z и V", – йдеться у повідомленні.



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