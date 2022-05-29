Невідомі розбили вікна "Макдональдсу" у центрі Пензи - ЗМІ
Невідомі у Пензі розбили вікна місцевого "Макдональдса" та розмалювали двері символікою російських окупантів
Про це повідомив та оприлюднив відео російський телеграм-канал "ЧТД".
"У центрі Пензи розтрощили "Макдональдс". Невідомі вибили вікна і розмалювали двері буквами Z и V", – йдеться у повідомленні.
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