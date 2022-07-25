Медіа і нацменшини. Стефанчук прогнозує, що у Раді будуть дискусії щодо євроінтеграційних законів
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що серед євроінтеграційних законопроєктів, які планує ухвалити парламент, найбільші дискусії будуть щодо законів про медіа і національні меншини
Про це пише Укрінформ з посиланням на слова чиновника в ефірі українських телеканалів.
"Є ті, які можуть викликати дискусію, і це нормально. Зокрема, я думаю, що буде велика дискусія щодо закону про медіа, буде дискусія по закону про національні спільноти. Але ми маємо просто закладати у них директиви ЄС, бо у нас є дороговказ на ці директиви, і вже вести нашу дискусію у межах тільки одного питання – відповідає чи не відповідає директивам ЄС. І тому тут знімаються будь-які інші бажання чи якісь інші впливи", - сказав Стефанчук.
За його словами, серед євроінтеграційних законопроєктів немає таких, які б негативно впливали на життя пересічного громадянина. Він додав, що в України наразі одна дорога – це шлях до ЄС.
"І тому будь-яке законодавство буде, у першу чергу, співмірятися з тими цінностями, принципами, регламентами і директивами ЄС, до яких ми намагаємося дійти", - сказав спікер.
- У лютому 2021 року Зеленський заявив про потребу ухвалення закону про нацменшини.
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