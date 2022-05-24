Медведчук завжди пристосовується до будь-якої влади й зараз читає текст з суфлера, - нардеп Княжицький

Про це він розповів в етері еспресо.



"Медведчук – це негідник, який ми пам'ятаємо був адвокатом Стуса, також пам'ятаємо інші його негідні антиукраїнські речі, тому вірити Медведчуку немає ніякого сенсу. Медведчук завжди пристосовується до будь-якої влади. Була влад комуністична - треба Стуса вбивати, він йшов "адвокатом" Стуса, а була влада Кучми – очолював його адміністрацію. Здалося йому, що у Росії він може більше заробити - побіг до росіян. Зараз він побіг до Зеленського і виконує його забаганки, але після того, як його затримали. Йому яка різниця, зробить все, як скажуть. Ми бачимо, що і зараз Медведчук читає з суфлера написаний текст, нехарактерними словами" - зазначив народний депутат.



Микола Княжицький зауважив, що виступає за верховенство права і якщо будь-який громадянин винен, то є для цього суд і саме суд має визначити винуватість.



"А коли беруть на гачок якогось негідника і дають йому текст, щоб потім політично використати в умовах війни, вважаю, це дуже слабою позицією"- прокоментував нардеп.



Княжицький нагадав, що сто років тому стосунки між Петлюрою, Винниченком, Грушевським були катастрофічні, не змогли тоді досягти єдності, яка була на той час потрібна.



"І для нас має бути це уроком. Тоді теж наступав той самий агресор і наші герої тоді зробили фантастичну річ, але не перемогли. От теперішні герої й Зеленський мав би піднятися над дріб'язковістю, щоб переслідувати своїх політичних опонентів, та разом спрямувати сили на перемогу над агресором, на отримання кандидатства, а про політичні погляди вже розбиралися б після війни" - підсумував нардеп.

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