Медведєв назвав умови припинення ударів по інфраструктурі України, в ОП це назвали зізнанням у тероризмі
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для того, аби російські військові перестали бити по енергосистемі України, вона повинна виконати вимоги Кремля у війні
Про це Медведєв написав у Telegram.
Він припустив, що з точки зору російського керівництва імпорт електроенергії зі Словаччини Україні не допоможе для стабілізації енергосистеми.
За його словами, "треба визнати правомірність вимог Росії в рамках СВО та її результати", відображені в Конституції РФ, тобто анексію територій, - і тоді "зі світлом налагодиться".
Радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter відповів, що заява Медведєва демонструє зізнання Росії в тероризмі на державному рівні.
"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити українську енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?".
- Нагадаємо, 27 жовтня в Україну зі Словаччини вперше імпортували електроенергію у тестовому режимі.
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