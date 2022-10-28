Про це Медведєв написав у Telegram.

Він припустив, що з точки зору російського керівництва імпорт електроенергії зі Словаччини Україні не допоможе для стабілізації енергосистеми.

За його словами, "треба визнати правомірність вимог Росії в рамках СВО та її результати", відображені в Конституції РФ, тобто анексію територій, - і тоді "зі світлом налагодиться".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter відповів, що заява Медведєва демонструє зізнання Росії в тероризмі на державному рівні.

"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити українську енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?".

Нагадаємо, 27 жовтня в Україну зі Словаччини вперше імпортували електроенергію у тестовому режимі.

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