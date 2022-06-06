​Мєдвєдєв про шостий пакет санкцій: назвав європейців імбіцилами, а сірі схеми - незнищенними

​Про це пише російський ресурс РІА Новості у телеграм.

"​Європейські імбецили у своєму прагненні знову показали, що вважають своїх громадян, свій бізнес ворогами не меншими, ніж росіян", - наводиться цитата Мєдвєдєва.

Як зазначає портал, ​​заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував 6 пакет санкцій проти Росії, запроваджений Євросоюзом 2 червня проти Росії.

​На його думку, мета нових санцій - "пожежа світової революції в економіці"​. При цьому після відмови від російської нафти європейці будуть "нишпорити по всьому світу у пошуках сировини такої ж якості", переконаний Мєдвєдєв.

Крім того, в обхід нових обмежень працюватимуть сірі схеми, "щоб отримати російську сировину і якось її оплатити, обійшовши власні санкції", зазначив російський високопосадовець.

Нагадаємо, 2 червня шостий пакет затвердили посли Євросоюзу, а 3 червня він вступив у дію.

Андрій Єрмак наголосив, що сьомий пакет санкцій проти РФ є надзвичайно важливим для України. Зокрема ЄС має відключити від SWIFT Газпромбанк і відмовитися від російського газу

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