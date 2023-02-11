Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, допомога України призведе "старих" європейців не лише до падіння рівня життя, але й до національного приниження.

"Перша з проблем – непомірне подорожчання їхнього життя, з яким, напевно, вони ще якось зможуть упоратися. Щонайменше, будуть рідше митися, прикрутити газові конфорки. Але чого не зробиш для "перемоги міфічної країни 404". А ось друга – набагато гірша. Національне приниження", - написав Медведєв.

Він апелював до імперського минулого "старих" європейців та дорікнув, що ними, нібито, керують Польща та країни Балтії.

"Коли хай і колишніми, але імперіями маніпулюють колишні невдахи-недомірки. Ну добре, колишні "великі князівства" – польське та литовське, це дуже принизливо. Особливо для прямих нащадків громадян Римської імперії – квітритів. Та й для нащадків войовничих франків та галлів", - продовжив Медведєв.

Експрезидент РФ попередив, що це закінчиться для "старої європейської цивілізації" дуже плачевно.

"Вона і так розчиняється під натиском емігрантів, які прибувають з усіх куточків світу. А незабаром зникне зовсім, повторивши відомий міф про викрадення Європи Зевсом. Тільки сьогодні роль бика зіграє нахраписта Америка, яку з відкритим від бажання ротом обслуговують зрадники європейських інтересів типу Польщі та країн Балтії", - підсумував Медведєв.