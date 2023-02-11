Медведєв закликав "стару" Європу згадати про імперське минуле та зневажливо висловився про Польщу, Литву та Україну
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країнам "старої" Європи необхідно відмовитися від підтримки України та згадати про своє імперське минуле
Про це Медведєв написав у telegram.
За його словами, допомога України призведе "старих" європейців не лише до падіння рівня життя, але й до національного приниження.
"Перша з проблем – непомірне подорожчання їхнього життя, з яким, напевно, вони ще якось зможуть упоратися. Щонайменше, будуть рідше митися, прикрутити газові конфорки. Але чого не зробиш для "перемоги міфічної країни 404". А ось друга – набагато гірша. Національне приниження", - написав Медведєв.
Він апелював до імперського минулого "старих" європейців та дорікнув, що ними, нібито, керують Польща та країни Балтії.
"Коли хай і колишніми, але імперіями маніпулюють колишні невдахи-недомірки. Ну добре, колишні "великі князівства" – польське та литовське, це дуже принизливо. Особливо для прямих нащадків громадян Римської імперії – квітритів. Та й для нащадків войовничих франків та галлів", - продовжив Медведєв.
Експрезидент РФ попередив, що це закінчиться для "старої європейської цивілізації" дуже плачевно.
"Вона і так розчиняється під натиском емігрантів, які прибувають з усіх куточків світу. А незабаром зникне зовсім, повторивши відомий міф про викрадення Європи Зевсом. Тільки сьогодні роль бика зіграє нахраписта Америка, яку з відкритим від бажання ротом обслуговують зрадники європейських інтересів типу Польщі та країн Балтії", - підсумував Медведєв.
- 9 лютого Володимир Зеленський запевнив, що лідери держав Євросоюзу непублічно заявили про готовність передати Україні бойову авіацію.
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