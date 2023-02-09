Зеленський: почув про готовність надати нам літаки від кількох лідерів держав ЄС

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції на саміті ЄС, яку транслював Еспресо.

"Мене найбільш надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. Я сьогодні почув від лідерів кількох держав готовність надавати нам необхідну зброю, в тому числі і літаки. Зараз я матиму низку двосторонніх зустрічей, де ми будемо приділяти необхідну увагу темі бойової авіації. Тому продовжуємо роботу тут, в Брюсселі", - заявив президент.