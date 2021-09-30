Медзаклади з 1 жовтня почнуть оформлювати виключно е-лікарняні, - Радуцький

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Telegram.



"З 1 жовтня оформлення усіх лікарняних буде відбуватися винятково з внесенням даних до електронної системи охорони здоров'я", - написав Радуцький.



Він пояснив, що наразі на виплату лікарняних Фонд соцстрахування України витрачає значні кошти. Так, за вісім місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Водночас співробітники Фонду фізично здатні перевіряти не більше 10% лікарняних, тому в Україні існує масштабна "індустрія" продажу фіктивних лікарняних.



"Впровадження е-лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцію. Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар видав листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", - зазначив нардеп.



Радуцький нагадав, що система е-лікарняних запрацювала з червня. З 1 вересня усі медичні заклади мали перейти на оформлення е-лікарняні, однак на початок сені з 3 тис. закладів в електронній системі змогли працювати лише 2,2 тис.



За його інформацією, станом на 27 вересня з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. Наразі лише сто лікарень не змогли налаштувати роботу з е-лікарняними.

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