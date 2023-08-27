Меджліс: вперше в Криму окупанти прийшли до СІЗО і роздавали повістки кримським татарам

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу та народний Рефат Чубаров заявив в ефірі Еспресо.

"Окупаційна адміністрація в Криму посилює репресії. Вони не бачать інших механізмів, щоб утримувати під контролем кримське суспільство", - сказав він.

Чубаров нагадав, що 24 серпня о 4 ранку росіяни почали масові обшуки в будинках кримських татар в Бахчисараї, Бахчисарайському районі.

"Заарештували шістьох кримських татар, їх звинувачують в належності до терористичних організацій. 25 та 26 серпня, коли люди вийшли підтримувати заарештованих. 25 числа було заарештовано ще 23 кримських татари. Їм оформили протоколи, присудили великі грошові штрафи. Що було новиною, раніше такого не було - прийшов до СІЗО представник російського окупаційного військкомату і почав виписувати всім повістки. А там були чоловіки, яким було за 50, за 60 років. Зрозуміло, що всі відмовились взяти ці повістки. Ми бачимо, що російські окупанти намагаються збити у людей бажання захищати один одного загрозами бути мобілізованими в армію РФ. Це вперше вони таке здійснили в Криму", - підсумував очільник Меджлісу.