Меджліс: вперше в Криму окупанти прийшли до СІЗО і роздавали повістки кримським татарам
Російські окупанти роздавали повістки в СІЗО кримським татарам, які вийшли на протест, після нових масових обшуків та затримань в окупованому Криму
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу та народний Рефат Чубаров заявив в ефірі Еспресо.
"Окупаційна адміністрація в Криму посилює репресії. Вони не бачать інших механізмів, щоб утримувати під контролем кримське суспільство", - сказав він.
Чубаров нагадав, що 24 серпня о 4 ранку росіяни почали масові обшуки в будинках кримських татар в Бахчисараї, Бахчисарайському районі.
"Заарештували шістьох кримських татар, їх звинувачують в належності до терористичних організацій. 25 та 26 серпня, коли люди вийшли підтримувати заарештованих. 25 числа було заарештовано ще 23 кримських татари. Їм оформили протоколи, присудили великі грошові штрафи. Що було новиною, раніше такого не було - прийшов до СІЗО представник російського окупаційного військкомату і почав виписувати всім повістки. А там були чоловіки, яким було за 50, за 60 років. Зрозуміло, що всі відмовились взяти ці повістки. Ми бачимо, що російські окупанти намагаються збити у людей бажання захищати один одного загрозами бути мобілізованими в армію РФ. Це вперше вони таке здійснили в Криму", - підсумував очільник Меджлісу.
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24 серпня з самого ранку російські силовики в окупованому Криму провели масові обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ заявило, що День Незалежності України, для окупаційної влади та колаборантів у Криму став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар
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