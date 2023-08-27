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У МЗС відреагували на чергові переслідування кримських татар в окупованому Криму

27 серпня, 2023 неділя
08:58
Війна з Росією МЗС

Українське Міністерство закордонних справ заявило, що 24 серпня, День незалежности України, для окупаційної влади та колаборантів у Криму став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар

Про це йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що 24 серпня о четвертій годині ранку російські силовики увірвалися з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму.

Співробітники ФСБ затримали шістьох людей: Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова та Ельдара Якубова. Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років ув’язнення. Усі затримані — активісти "Кримської солідарності".

А 25 серпня окупанти в Криму склали протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів.

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"У відділку поліції всім затриманим видали повістки. Серед затриманих виявився також 64 річний Ремзі Зудієв, батько журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового приймання ліків", - йдеться у заяві.

Додається, що окупаційний "суд" виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.

МЗС засудило ці переслідування за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликало міжнародну спільноту, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на РФ задля негайного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян.

Також міністерство закликало запровадити санкції щодо посадовців, причетних до переслідувань громадян України.

  • Нагадаємо, останні вибухи в окупованому Криму пролунали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, внаслідок чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність сил оборони вразити супротивника у будь-якій точці окупованого Криму.
  • У День Незалежності України, 24 серпня, у тимчасово окупованому Луганську лунав державний гімн, а з Херсона на окупований лівий берег Дніпра запустили український прапор.
  • 25 серпня повідомлялося, що учасники партизанського руху "Жовта стрічка" успішно поширили українську символіку на тимчасово окупованих територіях до Дня Незалежності України.
Крим
МЗС
кримські татари
МЗС України
окуповані території
окупанти
Військові новини
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