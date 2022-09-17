Мельник відповів на заяву військових бундесверу про допомогу Україні з терміном "канібалізація"
Посол України у Німеччині Мельник різко розкритикував заяву спілки військових бундесверу щодо допомоги Україні, зокрема за використаний у ній термін "канібалізація"
Критику військових бундесверу Мельник висловив у твіттері.
"Ви описуєте військову допомогу Україні, що зазнала нападу, як "канібалізацію" збройних сил Німеччини? Що це за жахливі терміни? Вам варто отямитися й вийти з цього затьмарення", - прокоментував він.
- 17 вересня очільник Спілки військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер заявив, що Німеччина має припинити передавати Україні свою техніку із запасів армії, тому що "багато хто в бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для готовності ФРН як країни-члена НАТО.
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