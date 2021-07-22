Мендель заявила, що в ОП існувала заборона коментувати тему Криму

Про це вона сказала у інтерв'ю Радіо НВ.

Мендель визнала, що комунікація у перший час була невдалою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Я вважаю, що перші дев’ять місяців нашої комунікації в Офісі — це була повна катастрофа. Я постійно вказувала на те, що нам приходило дуже багато запитів, що ми мали давати нашу позицію. Був бан на те, щоби коментувати найзвичайнісінькі речі. Наприклад, так багато було питань "скажіть про Крим". Чому нам забороняли говорити про Крим - незрозуміло", - розповіла Мендель.