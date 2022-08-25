Мене обурює, що російських полонених привезли до Києво-Печерської лаври, а наших палять в Оленівці, - депутат Харківської облради Скорик

Такий коментар дав Олександр Скорик в етері Еспресо.



"А чого нікого не обурює той факт, що три дні тому, до очільника УПЦ МП у Києво-Печерську лавру привезли російських полонених?

Чому про це ніхто не говорить?

Мене це обурює!

Серце наливається кров'ю! У той час, коли наших полонених палять в Оленівці та планують катувати у Маріуполі, російських полонених привозять з чийогось дозволу до Московського патріархату Києво-Печерської лаври, яку, до речі, ми не спромоглися до цього часу забрати з Московського протекторату. І там розповідають про мир і любов у всьому світі, щоб на полі бою ніхто не гинув, таким чином пропагандуючи московську церкву", - зауважив Скорик.

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