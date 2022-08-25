Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними Петра Андрющенка, квартал з будівлею філармонії зачинено російськими військовими другу добу поспіль. 23 серпня працівникам наказали не виходити на роботу.

"Вранці до будівлі під'їхало три автобуси у супроводі п’яти камазів з військовими. Хто і нащо поки невідомо. У той самий час підконтрольні окупаційній владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою. Ця інформація з посиланням на "моє джерело в філармонії точно бачило” схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо", – повідомив Андрющенко.

Він закликав надати максимального розголосу інформацій про так званий суд над полоненими аби запобігти будь-яких провокацій російською стороною.

"Дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів як-от закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", – заявив Петро Андрющенко.

19 серпня українська розвідка попередила, що РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями у Маріуполі та звинуватити в цьому українців. Ймовірною датою такого судилища називали 24 серпня.

22 серпня Володимир Зеленський заявив, що показовий "суд" над українськими військовополоненими в Маріуполі, якщо він відбудеться, стане "лінією, за якою будь-які переговори з РФ будуть неможливі".

23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на життя та заборону катування українських захисників Азовсталі.

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