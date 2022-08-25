Окупанти закрили квартал з будівлею філармонії у Маріуполі. Відлік до судилища над полоненими може йти на години, – Андрющенко
Квартал у Маріуполі, де розташована філармонія, у якій рашисти начебто збираються провести судилище над полоненими з азовцями
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За даними Петра Андрющенка, квартал з будівлею філармонії зачинено російськими військовими другу добу поспіль. 23 серпня працівникам наказали не виходити на роботу.
"Вранці до будівлі під'їхало три автобуси у супроводі п’яти камазів з військовими. Хто і нащо поки невідомо. У той самий час підконтрольні окупаційній владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою. Ця інформація з посиланням на "моє джерело в філармонії точно бачило” схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо", – повідомив Андрющенко.
Він закликав надати максимального розголосу інформацій про так званий суд над полоненими аби запобігти будь-яких провокацій російською стороною.
"Дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів як-от закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", – заявив Петро Андрющенко.
- 19 серпня українська розвідка попередила, що РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями у Маріуполі та звинуватити в цьому українців. Ймовірною датою такого судилища називали 24 серпня.
- 22 серпня Володимир Зеленський заявив, що показовий "суд" над українськими військовополоненими в Маріуполі, якщо він відбудеться, стане "лінією, за якою будь-які переговори з РФ будуть неможливі".
- 23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на життя та заборону катування українських захисників Азовсталі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе