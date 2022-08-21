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Головна війна з Росією Онуфрій зустрівся з полоненими росіянами: "Хочу побажати, щоб Бог оберігав усіх людей на полі бою"

Онуфрій зустрівся з полоненими росіянами: "Хочу побажати, щоб Бог оберігав усіх людей на полі бою"

21 серпня, 2022 неділя
18:03
війна з Росією Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зустрівся з полоненими росіянами

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій поспілкувався з узяти в полон російськими окупантами. Зустріч відбулася у Києво-Печерській Лаврі

На ній очільник УПЦ (МП) зробив кілька заяв щодо війни, передає наближений до цієї релігійної конфесії "Союз православних журналістів".

"Хочу побажати, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", - сказав митрополит, звертаючись до полонених російських солдат.

Онуфрій сказав, що "зупинити" бойові дії можна "словом любові".

"Треба знайти слово любові, яке могло б змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоб був мир. Наша УПЦ робила все, щоб російський та український народи жили в мирі, злагоді та любові. Вийшло так, як вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність, розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється всяке зло", - зазначив предстоятель церкви Московського патріархату.

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Далі митрополит Онуфрій попросив божого благословення для "усіх людей" на "полі бою"

"Хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою. Війна - не той засіб, яким можна досягти єдності між народами, між сім'ями. Насильство неспроможне створити єдність, єдність створюється любов'ю. А любов - це Бог. Той, хто молиться і виконує божественні заповіді, є Божою людиною. Нехай Бог благословить наші землі миром", - наголосив предстоятель УПЦ (МП).

При цьому він наголосив на спільному, як він вважає, духовному корінні українців та росіян.

"Не знаю, чи розумієте ви, чи ні, але так не повинно бути. Не можна вбивати один одного. Смерть не приносить нікому користі, а лише горе у кожну оселю. Щоб народи, що вийшли з єдиної купелі Хрещення, воювали одне з одним - це ганьба. І ми повинні зробити все, щоб це безумство припинилося", - підсумував Онуфрій.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій після виступу Онуфрія звернув увагу на три тези, висловлені керівником УПЦ (МП).

"Вийшло так, як вийшло", - ці слова предстоятеля церкви Московського патріархату, каже архієпископ, звучать "ніби як виправдання перед тими, хто прийшов нас полонити".

Вислів Онуфрія "хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою" Євстратій оцінює як те, що "митрополит Онуфрій бажає окупантам Божої охорони".

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Засуджує представник ПЦУ й фразу очільника УПЦ (МП) щодо "війни одне з одним".

"Немає ніякого "одне з одним". Такі слова - фактично формула громадянської війни, кремлівський наратив, який, до речі, і особисто Онуфрій просував, розповідаючи про саме таку - "громадянську" - війну... Насправді Росія воює проти України. Росія напала на Україну. Росія окупувала частину її території та хоче окупувати ще більше. Як тільки Росія полишить нашу землю та повернеться до кордонів, угоду про які вона сама ж і підписала - війна завершиться. А вираз Онуфрія урівнює дві сторони, як нібито однако винні, чи однаково невинні", - підсумовує архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій.

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УПЦ МП
полонені
Онуфрій
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