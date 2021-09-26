Онуфрій літає на вертольоті Новинського за 45 млн грн. Фотофакт

Візит митрополита Онуфрія відбувся 24 вересня 2021 року. Тоді ж на території монастиря помітили червоний вертоліт, яким той прилетів на святкові заходи. На фото помітно бортовий номер – UR-AMS, розповідає Еспресо.TV.



Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, гелікоптер 5 Agusta A109E, виготовлений у Італії, 2006 року випуску, належить ТОВ "Ейркрафт Груп", а експлуатує його ТОВ «Авіакомпанія "Промінтерсервіс".



Засновниками київської компанії "Ейркрафт Груп" є фірма з Кіпру та народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Новинський, який, до слова, за сумісництвом також є дияконом в УПЦ МП, наводить подробиці Релігійно-інформаційна служба.



У 2020 році цей вертоліт виставлявся на продаж як майно збанкрутілого ТОВ "Амстор". Підприємство "Ейркрафт Груп" викупило його на аукціоні за 45 мільйонів гривень.



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З Києва до Зимненського монастиря - більше години льоту. Онуфрій вже літав туди в 2017-му. Тоді журналісти підрахували, що за дві години польоту митрополита довелося заплатити майже $5 тис. А оскільки дорога назад теж займає стільки ж часу, то сума зростає вдвічі.



Крім того, платити треба і за простій вертольота, адже пілоти чекатимуть завершення візиту. Година простою чотири роки тому коштувала $50, стільки ж - оплата пілотів. Щоправда тоді митрополит прилітав на вертольоті іншої моделі - Textron Bell 407 GX.



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Також на території монастиря помітили й гелікоптер марки Eurocopter ec 130. Його ціна стартує від 1,3 мільйона доларів і може сягати 2,9 мільйона євро.





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