Менше половини нардепів вакциновані від коронавірусу, - Радуцький

Про це сказав в коментарі УНІАН голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що звертатиметься до голови ВР Дмитра Разумкова щодо запровадження для невакцинованих депутатів регулярного тестування.

"Я буду вимагати від спікера, щоб він це запровадив", - наголосив голова комітету.

При цьому додав, що не йдеться про порушення законодавства.



"У нас держава вклала великі гроші для того, щоб вакцинувалися люди безкоштовно, і якщо людина не має медичних протипоказань і не вакцинується, то має за власний рахунок проходити тест. Я вважаю, що спікер має це підтримати, бо навіть спікер, на жаль, у нас не вакцинувався і зараз хворіє на COVID -19", - зазначив він.

Радуцький додав, що влада не може вимагати людей вакцинуватись, якщо сама це не виконує.

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