Мер Бахмута спростував інформацію, що місто закриють за 72 години
Міський голова Бахмуту Олексій Рева спростував фейк, що місто за три доби буде повністю закрито
Про це він написав у Facebook.
"У соцмережах останніми днями поширюється неправдива інформація про те, що за 72 години місто Бахмут буде повністю закритим на в’їзди та виїзди. Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається", - написав Рева.
Він додав, що ситуація в громаді є складною.
"Наше місто та села перебувають під постійними обстрілами ворога. Вкотре закликаю жителів громади виїхати у більш безпечні місця. Не вірте фейкам! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!", - наголосив мер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе