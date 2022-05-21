Мер Бахмута спростував інформацію, що місто закриють за 72 години

Про це він написав у Facebook.

"У соцмережах останніми днями поширюється неправдива інформація про те, що за 72 години місто Бахмут буде повністю закритим на в’їзди та виїзди. Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається", - написав Рева.

Він додав, що ситуація в громаді є складною.