Мер Чернігова зобов’язав невакцинованих робітників міськради здавати ПЛР-тест раз на три дні
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що невакциновані від COVID-19 співробітники підрозділів міської ради мають здавати ПЛР-тести, щоб ходити на роботу
Про це заявив під час наради, передає видання Чеline.
Мер вивчив списки вакцинованих на підприємствах і підрозділах міськради.
На багатьох із них менше 50% колективу щеплені від коронавірусу.
"Будете ходити на роботу через ПЛР-тести. Раз на три дні. Я вас не примушую вакцинуватися", – зазначив Атрошенко.
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