Мер Чернігова зобов’язав невакцинованих робітників міськради здавати ПЛР-тест раз на три дні

Про це заявив під час наради, передає видання Чеline.



Мер вивчив списки вакцинованих на підприємствах і підрозділах міськради.



На багатьох із них менше 50% колективу щеплені від коронавірусу.



"Будете ходити на роботу через ПЛР-тести. Раз на три дні. Я вас не примушую вакцинуватися", – зазначив Атрошенко.



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