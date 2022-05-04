Мер Енергодара анонсував на 4 травня два гумкоридори з міста
Упродовж 4 травня працюють два гуманітарні коридори для евакуації з Енергодара до Запоріжжя, також можна їздити у зворотному напрямку
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"4 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Камянське і через Токмак - Оріхів. Також буде можливість доїхати з Запоріжжя до Енергодара за вказаними маршрутами", - наголоси він.
У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за вказаними напрямками може бути обмежено.
- На 29 квітня в Енергодарі окупанти збирали голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані мешканців.
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