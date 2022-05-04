Мер Енергодара анонсував на 4 травня два гумкоридори з міста

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.



"4 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Камянське і через Токмак - Оріхів. Також буде можливість доїхати з Запоріжжя до Енергодара за вказаними маршрутами", - наголоси він.



У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за вказаними напрямками може бути обмежено.

На 29 квітня в Енергодарі окупанти збирали голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані мешканців.

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