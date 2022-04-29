В Енергодарі окупанти збирають голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані мешканців, мер закликав людей нікому не повідомляти особисту інформацію

Про це він написав у телеграмі.



"Сьогодні калаборанти незаконної міської адміністрації збирають голів ОСББ. Є розуміння що це роблять для того, щоб під тиском вимагати у них персональні данні мешканців", - зазначив Дмитро Орлов.



Він закликав містян не йти на збори та не надавати нікому свої паспортні дані.

7 квітня в Енергодарі окупанти почали створювати фейкові органи влади.

27 квітня прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату, який очолив окупаційну владу в тимасово захопленому Енергодарі на Запоріжжі.

29 квітня з метою безпеки мер Енергодара разом із командою виїхали до Запоріжжя. Вони керують містом віддалено.

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