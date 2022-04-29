В Енергодарі окупанти збирають голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані мешканців, мер закликав людей нікому не повідомляти особисту інформацію
В Енергодарі на Запоріжжі 29 квітня колаборанти самопроголошеної міськадміністрації збирають голів ОСББ, щоб вимагати персональні відомості про мешканців, мер Дмитро Орлов просить не йти на збори та не давати своїх даних
Про це він написав у телеграмі.
"Сьогодні калаборанти незаконної міської адміністрації збирають голів ОСББ. Є розуміння що це роблять для того, щоб під тиском вимагати у них персональні данні мешканців", - зазначив Дмитро Орлов.
Він закликав містян не йти на збори та не надавати нікому свої паспортні дані.
- 7 квітня в Енергодарі окупанти почали створювати фейкові органи влади.
- 27 квітня прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату, який очолив окупаційну владу в тимасово захопленому Енергодарі на Запоріжжі.
- 29 квітня з метою безпеки мер Енергодара разом із командою виїхали до Запоріжжя. Вони керують містом віддалено.
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