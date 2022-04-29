Мер тимчасово окупованого Енергодара виїхав у Запоріжжя. Він керуватиме містом віддалено

Про це у зверненні повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та Дмитро Орлов.



"Мер Енергодара виїхав до Запоріжжя, щоб гарантувати більш стале забезпечення. Зараз світ електронний, тож можна керувати з будь-якої точки. Ми вважаємо, що в Запоріжжі буде спокійніше управляти Енергодаром", – зауважив Старух.



Ситуація в Енергодарі, який під окупацією вже майже два місяці, напружена. Російські війська тиснуть на органи місцевого самоврядування, керівників комунальних та освітніх підприємств. Тому в Запорізькій ОВА вирішили, що Орлову варто перебувати в Запоріжжі. Він має віддалено забезпечувати роботу комунальних підприємств та стежити за їхнім фінансуванням. Орлов працюватиме також над доставкою гуманітарних вантажів і ліків та евакуацією мирного населення.

Додамо, 27 квітня прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату, який очолив окупаційну владу в тимасово захопленому Енергодарі на Запоріжжі.