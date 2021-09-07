Мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим жителям

Про це передає Zaxid.net.

Зазначається, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тис. мешканців громади отримали понад 11 млн грн на лікування COVID-19.

Марцінків наголосив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – додав він.

Нагадаємо, Марцінків планував зобов'язати всіх працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська вакцинуватися, або будуть звільнення.

Згодом, звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини, заявила омбудсмен Людмила Денісова.

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