Мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим жителям
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста
Про це передає Zaxid.net.
Зазначається, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тис. мешканців громади отримали понад 11 млн грн на лікування COVID-19.
Марцінків наголосив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, були вакциновані.
"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – додав він.
- Нагадаємо, Марцінків планував зобов'язати всіх працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська вакцинуватися, або будуть звільнення.
- Згодом, звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини, заявила омбудсмен Людмила Денісова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе