Мер Харкова звільнив Сергія Колесніка за "поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом держслужбовця"
Міський голова Харкова Ігор Терехов звільнив Сергія Колесніка з посади директора департаменту земельних відносин міськради
Про це повідомили у телеграм-каналі Харківської міської ради.
"Директор департаменту земельних відносин звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Таке буде з кожним, хто дозволить собі щось подібне", - сказав Терехов.
Сергій Колесник 24 серпня опублікував фото з Франції, на що звернули увагу користувачі telegram і місцеві ЗМІ. На одній зі світлин чиновник позував на центральній площі в Ніцці, тримаючи в руках пакет з елітного бутіка Hermes, на двох інших стояв поряд із машиною Porsche з харківськими номерами. Після того, як його фото поширили в соцмережах, Сергій Колесник закрив доступ до своєї facebook-сторінки.
Після цього фракція "Європейська солідарність" у Харківській міськраді обурилася, що доки Харків перебуває під активним обстрілом російських окупантів і громадяни захищають місто, Колесник вирішив відвідати французький курорт.
"Доки Харків піддається щоденним обстрілам російських ракет, чиновник Харківської міськради відверто ділиться подробицями свого курортного відпочинку у Франції", - йдеться у повідомленні.
- 24 серпня у Малій Данилівці Харківської області зафіксували влучання російських снарядів у домівки та інфраструктуру. Відомо, що два мирних жителі отримали поранення.
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