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Мер Конотопа Семеніхін облив нардепа-"слугу" Качуру водою: поліція завела справу

5 серпня, 2021 четвер
22:41
Суспільство Олександр Качура

5 серпня народний депутат від монобільшості Олександр Качура відвідав сесію міськради Конотопа, де отримав струєю власної ж води по обличчю

Про це йдеться в заяві партії "Слуга народу".

"Народний депутат Олександр Качура брав участь у засіданні сесії Конотопської ОТГ, під час якої мер Конотопа Артем Семеніхін та його охорона спровокували бійку", - заявляє партія.

На відео з міськради мер Семеніхін підходить до Качури та обливає його водою, яку той приніс на сесію. Качура розповідав, яка нібито погана воа у місті. Він сказав, що отримав пляшку водопровідної води від містян, вручив її меру.  Після цього відбувається коротка штовханна, а охорона мера-свободівця Семеніхіна розбороняє противників.

У відповідь мер Артем Семеніхін розповів, що невелике містечко Тростянець отримало 300 млн грн з держбюджету на будівництво спорткомплексу, в той час як Конотопу народні обранці кошти, в тому числі, на водопровід виділяти не поспішають. Після чого заявив, що "депутат перегрівся" і "його треба освятити місцевою святою водою".
 



Пізніше Семеніхін у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook, заявив, що Качура спровокував його, "поливаючи брудом" місто. Він також заявив, що Качура шантажував його, погрожуючи перешкоджати його діяльності та ініціювати відкриття кримінальних проваджень проти нього, якщо мер міста не виконуватиме його вказівок. Зокрема, за словами Семеніхіна, Качура вимагав, щоб він подав як кандидата на посаду секретаря Конотопської міськради підконтрольну йому людину.
 
За фактом бійки правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.
Конотоп
Слуга народу
Олександр Качура
Артем Семеніхін
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