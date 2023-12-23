Мер Лондона підтримав передачу Україні транспортних засобів, які підлягали утилізації
Мер Лондона Садік Хан пообіцяв підтримати передачу Україні позашляховиків та інших транспортних засобів, які інакше були б відправлені на утилізацію за програмою "Ulez "
Про це повідомляє The Independent.
Міський голова Лондона звернувся до міністра транспорту Марка Гарпера з проханням надати можливість мешканцям столиці та інших міст країни передавати Україні придатні для цього транспортні засоби за схемою утилізації.
Попередньо мер чітко дав зрозуміти, що не вірить у можливість зміни схеми експорту автомобілів "Ulez" в рамках чинного законодавства.
Згідно з цією програмою, яка набула чинності в серпні, лондонці, які мають автомобілі, що не відповідають нормам викидів, можуть отримати до близько 2, 5 тисяч доларів за утилізацію своїх автомобілів, що не відповідають стандартам.
У листі, надісланому Гарперу спільно з колишнім міністром оборони Беном Воллесом, міститься заклик дати автомобілістам "гроші за те, що вони приберуть автомобілі-забруднювачі з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України".
"Ми розуміємо, що існує особлива потреба у транспортних засобах з колісною формулою 4×4, а також у машинах екстрених служб", - йдеться у листі.
Хан і Воллес заявили, що дійшли такого висновку після "розмов з київською мерією та іншими партнерами".
За їхніми словами, процес утилізації може бути найшвидше здійснений шляхом внесення змін до національного законодавства, дозволивши експорт придатних транспортних засобів в Україну через зареєстровану благодійну організацію або національну схему.
"Ми визнаємо, що будь-яка така зміна потребуватиме міжвідомчої координації в уряді, не в останню чергу для того, щоб забезпечити відповідність транспортних засобів, які відправляються в Україну, їхнім потребам", - зазначається у зверненні.
- В середині грудня мер Києва Віталій Кличко запропонував меру Лондона Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які були списані на утилізацію, щоб використовувати їх на фронті. Кан відмовився від пропозиції.
- Згодом міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав мера Лондона Садіка Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.
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