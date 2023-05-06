Мер Одеси Труханов повернувся до Одеси після внесення застави, - ЗМІ
Геннадій Труханов, за якого напередодні група депутатів внесла заставу, уже на волі та повернувся до Одеси, його помітили у центрі міста
Про це інформує Думська.
Група депутатів внесла заставу в 13 мільйонів гривень, щоб Труханов міг вийти з київського СІЗО, куди його відправив ВАКС.
Раніше суд у рамках "справи Краяна" обрав міському голові запобіжний захід у вигляді застави в 30 мільйонів гривень. Труханов намагався оскаржити це рішення і був узятий під варту в залі суду.
Обвинуваченими також проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор і його заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" Петро Загодіренко, директор ТОВ "Valton Group" Ігор Кравченко і директор підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова.
Їхні дії кваліфікували за частиною 5 ст. 191 КК України — "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб".
За даними слідства, згадані особи організували продаж місту адмінбудівлі колишнього заводу "Краян" за завідомо завищеною ціною, внаслідок чого громада зазнала збитків у розмірі 185 млн грн.
Надалі ці кошти, ймовірно, планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник і керівник якого, за даними НАБУ, проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.
- За мера Одеси Геннадія Труханова, взятого під варту напередодні, внесли понад 13 млн грн застави, тож він вийшов із СІЗО.
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