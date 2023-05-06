Про це інформує Думська.

Група депутатів внесла заставу в 13 мільйонів гривень, щоб Труханов міг вийти з київського СІЗО, куди його відправив ВАКС.

Раніше суд у рамках "справи Краяна" обрав міському голові запобіжний захід у вигляді застави в 30 мільйонів гривень. Труханов намагався оскаржити це рішення і був узятий під варту в залі суду.

Обвинуваченими також проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор і його заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" Петро Загодіренко, директор ТОВ "Valton Group" Ігор Кравченко і директор підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова.

Їхні дії кваліфікували за частиною 5 ст. 191 КК України — "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

За даними слідства, згадані особи організували продаж місту адмінбудівлі колишнього заводу "Краян" за завідомо завищеною ціною, внаслідок чого громада зазнала збитків у розмірі 185 млн грн.

Надалі ці кошти, ймовірно, планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник і керівник якого, за даними НАБУ, проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.