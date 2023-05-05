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За Труханова внесли понад 13 млн грн застави, він вийшов із СІЗО

5 травня, 2023 п'ятниця
19:16
Кримінал Геннадій Труханов

За мера Одеси Геннадія Труханова, взятого під варту напередодні, внесли понад 13 млн грн застави, тож він вийшов із СІЗО

Про це повідомив у твіттері журналіст Олег Новіков.

"За Труханова внесли заставу, він вийшов зі слідчого ізолятора. Смішно, бо вчора адвокат мера Одеси казав, що ніхто не буде вносити заставу. Добу в СІЗО побув", – написав Новіков.

Як інформує Суспільне, заставу в понад 13 мільйонів гривень за міського голову Одеси вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра. Цю інформацію він підтвердив Суспільному.

Передісторія

  • Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

  • З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси.

  • 4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.

  • 31 липня 2019 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляційну скаргу на цей виправдувальний вирок.

  • 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів САП і скерувала справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.

  • 31 березня 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше підготовче засідання у справі.

  • 25 квітня ВАКС застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.

  • 4 травня, ВАКС заарештував Труханова, оскільки той не вніс у визначений термін понад 30 млн грн застави. Мера Одеси взяли під варту на 60 діб з альтернативною заставою  13,42 млн грн 


 
Одеса
Геннадій Труханов
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