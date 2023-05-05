Про це повідомив у твіттері журналіст Олег Новіков.

"За Труханова внесли заставу, він вийшов зі слідчого ізолятора. Смішно, бо вчора адвокат мера Одеси казав, що ніхто не буде вносити заставу. Добу в СІЗО побув", – написав Новіков.

Як інформує Суспільне, заставу в понад 13 мільйонів гривень за міського голову Одеси вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра. Цю інформацію він підтвердив Суспільному.

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