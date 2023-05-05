За Труханова внесли понад 13 млн грн застави, він вийшов із СІЗО
За мера Одеси Геннадія Труханова, взятого під варту напередодні, внесли понад 13 млн грн застави, тож він вийшов із СІЗО
Про це повідомив у твіттері журналіст Олег Новіков.
"За Труханова внесли заставу, він вийшов зі слідчого ізолятора. Смішно, бо вчора адвокат мера Одеси казав, що ніхто не буде вносити заставу. Добу в СІЗО побув", – написав Новіков.
Як інформує Суспільне, заставу в понад 13 мільйонів гривень за міського голову Одеси вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра. Цю інформацію він підтвердив Суспільному.
Передісторія
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Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.
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З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси.
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4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.
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31 липня 2019 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляційну скаргу на цей виправдувальний вирок.
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11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів САП і скерувала справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.
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31 березня 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше підготовче засідання у справі.
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25 квітня ВАКС застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.
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4 травня, ВАКС заарештував Труханова, оскільки той не вніс у визначений термін понад 30 млн грн застави. Мера Одеси взяли під варту на 60 діб з альтернативною заставою 13,42 млн грн
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