Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень.

Труханов має внести заставу не пізніше ніж через 5 днів із дня її застосування. У разі внесення застави на мера Одеси покладаються такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У Центрі протидії корупції зазначили: "Труханов заявив, що "продовжується політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". Ще й додав, що він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватись не має наміру. Також Труханов зазначив, що сьогодні у нього планувалось відрядження в Швейцарію".

Сьогодні, 25 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у справі про заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету під час купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян".

Як повідомили в Центрі протидії корупції, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури замість особистого зобовʼязання просив призначити обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Необхідність зміни запобіжного заходу в САП аргументували наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та порушенням з боку обвинуваченого обов’язку з’являтись до суду.

У засіданні Вищого антикорупційного суду напередодні запобіжний захід Труханову й іншим обвинуваченим не обрали через технічні проблеми зі зв’язком. Річ у тому, що обвинувачені брали участь у засіданні через відеозвʼязок з Одеси. Але через погану якість звʼязку обговорити клопотання не вийшло, відтак суд викликав усіх учасників безпосередньо до зали судового засідання в Київ на 25 квітня.

Окрім міського голови Одеси Геннадія Труханова, у справі йдеться про його заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василя Шкрябая, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимира Радіонова. Розгляд клопотань про зміну запобіжних заходів іншим обвинуваченим заплановано на 26 та 27 квітня.

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