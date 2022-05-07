Мер Рені на Одещині повідомив, що його підозрюють у сепаратизмі

Про це він написав у Facebook.

"Коли мене запитують, чи я люблю Україну, я мовчу, я просто люблю її всім серцем. Сьогодні (7 травня - ред.) вранці я дізнався, що мене підозрюють у сепаратизмі та знову обшук", - повідомив Плєхов.

Рені́ розташоване у південній Бессарабії. Знаходиться на лівому березі Дунаю з, і є найвіддаленішим від обласного центру (300 км від Одеси).