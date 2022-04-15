Мер тимчасово окупованого Токмака склав повноваження

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"У Токмаку в.о. міського голови призначено Володимира Вольвача. Ігор Котелевський склав повноваження, але продовжує знаходитися у місті, працює, аби допомагати токмачанам", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в Молочанську окупаційні війська викрали міського голову Ірину Липку. Вона перебуває в полоні. Окупаційного самопроголошеного "мера" ще не представили.

"В Молочанській громаді приблизно тиждень тому на виїзді поставили блокпости, нікого не випускали і ходили по будинках і квартирах, шукаючи та забираючи в полон учасників АТО (у них є списки) та проукраїнських активістів. Також перевіряють телефони. В Токмаку таких дій ще не проводили", – заявили в ОВА.

Наразі відомо, що найбільшою проблемою для місцевих жителів є придбання товарів у магазинах, оскільки більшість із них приймають лише готівкові кошти, які отримати майже неможливо. Також частина магазинів значно підняла ціни на продукти харчування і товари першої необхідності. Організовані гуманітарні коридори не працюють.



"Бажаючих виїхати з Токмака та Молочанська дуже багато, тому є реальна потреба збільшити кількість евакуаційних рейсів. Але зараз такої можливості немає, адже окупанти блокують централізоване вивезення мирного населення", – додають у повідомленні.

15 квітня окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки.