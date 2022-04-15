Росіяни обстріляли Василівку Запорізької області: одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень, - ОВА
15 квітня окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки
Про це заявили в Запорізькій ОВА.
"У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій збройних сил російської федерації, що ймовірно, розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана "колхозка"), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ". Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, а 5 отримали поранення", - ідеться в повідомленні.
За наявною інформацією, 15 квітня ЗС РФ планують відправити російські ЗМІ до Василівки, щоб створювати пропаганду з дискредитації ЗСУ для федерального телебачення Росїї.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.53
Купівля 29.53Продаж 31.01
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе