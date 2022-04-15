Росіяни обстріляли Василівку Запорізької області: одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень, - ОВА

Про це заявили в Запорізькій ОВА.



"У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій збройних сил російської федерації, що ймовірно, розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана "колхозка"), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ". Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, а 5 отримали поранення", - ідеться в повідомленні.



За наявною інформацією, 15 квітня ЗС РФ планують відправити російські ЗМІ до Василівки, щоб створювати пропаганду з дискредитації ЗСУ для федерального телебачення Росїї.



Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти зазнають втрат на напрямку Василівка - Пологи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb